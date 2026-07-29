Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve toplamda 2-1'lik skorla adını üst tura yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, maçın 12. dakikasında Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Kanarya, 45+10. dakikada ise Michal Sacek'in golüne engel olamadı ve devre 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz

İkinci yarıda da gol sesi çıkmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi. İlk maçı evinde 1-0 kazanan Fenerbahçe, toplamda 2-1'lik skorla tur biletini alan taraf oldu. Sarı-lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. İki ekip arasındaki ilk maç 4-5 Ağustos, rövanş ise 11 Ağustos tarihinde oynanacak. Kanarya, ilk maçı evinde oynayacak.