Son dönemde emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik öneriler sık sık gündeme gelirken, araç alımında ÖTV muafiyeti sağlayacak teklif de emeklilerin umutla beklediği düzenlemeler arasında yer alıyor. Teklifin kabul edilmesi durumunda, belirli şartları karşılayan emekliler bir defaya mahsus olmak üzere otomobil alırken ÖTV ödemeyecek.

SUNULAN TEKLİFİN DETAYLARINDA NELER VAR?

Söz konusu düzenlemede, esnaf ve sanatkar statüsünde bulunan ve Bağ-Kur üzerinden emekli aylığı alan emeklilere yönelik özel bir vergi istisnası öneriliyor.

Düzenlemeye göre 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında yer alan kişiler ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesine göre Bağ-Kur’dan emekli olan vatandaşlar bu haktan yararlanabilecek. Teklifte, belirli şartları sağlayan Bağ-Kur emeklilerinin binek otomobil satın alırken ÖTV’den muaf tutulması öneriliyor.

MUAFİYETTEN YARARLANMA ŞARTLARI

Kanun teklifindeki düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. Buna göre vergi istisnasından yararlanmak isteyen kişinin hem esnaf ve sanatkâr statüsünde olması hem de Bağ-Kur’dan emekli aylığı alması gerekiyor. Ayrıca muafiyet hakkı emeklilikten sonra 5 yıl içinde yalnızca bir kez kullanılabilecek ve bu kapsamda alınan araç 5 yıl boyunca satılamayacak ya da devredilemeyecek. Bu sınırlamaların ticari amaçlı kullanımı engellemek için getirildiği belirtiliyor.

TEKLİF HENÜZ YASALAŞMADI

Emeklilere ÖTV’siz araç verilmesine yönelik teklif şu an için yalnızca Meclis’e sunulmuş bir kanun teklifi niteliği taşıyor. Türkiye’de yasama süreci gereği bu tür teklifler önce Meclis Başkanlığı’na sunuluyor, ardından ilgili komisyonlarda değerlendirmeye alınıyor.

Komisyon aşamasını geçen teklifler daha sonra Genel Kurul’da oylanıyor.

Kabul edilmesi durumunda ise Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giriyor.