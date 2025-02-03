Valilik ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“Bölgemizde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 04.02.2025 Salı gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir. Salı ve Çarşamba günleri bölge genelinde havanın yağışlı olacağı ve yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, yükseklerde ise yer yer kuvvetli olabileceği değerlendirilmektedir.

Ani sıcaklık düşüşü, kar yağışı, buzlanma ve don olayı ile karayollarında gizli buzlanma ve yer yer görülebilecek sis olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Salı gününden itibaren bölgemizde en yüksek ve en düşük hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor:

Eskişehir: 1/-6

Bursa 5/-4

Kütahya : -1/-9

Bilecik 2/-5

Başlama-Bitiş Zamanı: 04.02.2025 – 00.00 – 11.02.2024 12.00″

BURSA VALİLİĞİ DE UYARDI

Bursa Valiliği’nden yapılan uyarı ise şu şekilde:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 04 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin edilmektedir. Salı ve Çarşamba gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı değerlendirilmektedir.

Geçerlilik Periyodu: 04.02.2025 – 00.00 / 11.02.2025 – 12.00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”