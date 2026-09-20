26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kadir İnanır’ın mirasına ilişkin süreç gündemdeki yerini koruyor. 28 yasal mirasçının tamamına tebligat ulaştırılamaması nedeniyle vasiyetin okunması 17 Aralık’a ertelenirken, Levent İnanır’ın yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

Levent İnanır "Eğer dava bizim istediğimiz gibi sonuçlanmazsa, 17 Aralık'ta burasını karıştırırım. Allah'ın adaleti var" sözleriyle tepki çekerken Kadir İnanır'ın mal varlığı ve serveti merak edildi. Sabah'ta yer alan habere göre Kadir İnanır'ın servetinin 1 milyar TL olduğu iddia edildi.

KADİR İNANIR'IN MAL VARLIĞI

Kadir İnanır'ın mal varlığına dair şu detaylar ortaya çıktı: