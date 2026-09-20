Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Osmaniye’de uzun süredir çözülemeyen iki cinayet dosyasında önemli gelişmeler yaşandığını duyurdu. Gaziosmanpaşa’da 2018’de işlenen cinayete ilişkin yeni bir şüpheli tespit edilerek tutuklanırken, Düziçi’nde kaybolan Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında bir şüpheliyle birlikte Yaşar’ın anne ve babası da gözaltına alındı.

GAZİOSMANPAŞA’DA 2018’DE İŞLENEN CİNAYET AYDINLATILDI

Bakan Gürlek’in açıklamasına göre, İstanbul Gaziosmanpaşa’da 6 Temmuz 2018’de Abdülhamid Terkin’in öldürülmesine ilişkin soruşturma dosyası yeniden incelendi. HTS ve baz istasyonu kayıtları, telefon görüşmeleri, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık ifadelerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda cinayetle bağlantılı beşinci şüpheli belirlendi. Yakalanan şüpheli, “kasten öldürme” suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. KAYIP AYŞEGÜL YAŞAR’IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar’a ilişkin soruşturma, elde edilen yeni bulgular doğrultusunda genişletildi. HTS ve güvenlik kamerası kayıtları, tanık beyanları ile kriminal incelemeler yeniden ele alındı.

Şüphelinin olay günü kullandığı araçta bulunan biyolojik örneklerin, Ayşegül Yaşar’ın anne ve babasından alınan örneklerle uyum gösterdiği tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesinin ardından şüphelinin yer göstermesiyle Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay kapsamında şüpheli ile birlikte Ayşegül Yaşar’ın anne ve babası da gözaltına alındı.

“HİÇBİR CİNAYET KARANLIKTA KALMAYACAK”