Gayrimenkul piyasasında yeni bir uygulama dönemi başlıyor. Tapu işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek ödeme risklerini azaltmak amacıyla hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 1 Ekim 2026 itibarıyla zorunlu olacak. Sistemle birlikte konut, arsa ve diğer taşınmaz satışlarında alıcı ile satıcı arasındaki ödeme süreci güvenli hesap üzerinden yürütülecek ve para transferleri daha kontrollü şekilde gerçekleştirilecek. PARA TAPU DEVRİNE KADAR GÜVENLİ HESAPTA TUTULACAK

Sistem kapsamında gayrimenkul satış bedeli, tapu devri tamamlanıncaya kadar güvenli hesapta bekletilecek.

Tapu işleminin başarıyla tamamlanmasının ardından sistem tarafından ödeme otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak. Böylece tarafların yüksek miktarda nakit para taşımasının ve ödeme konusunda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

BANKALAR VE TAPU SİSTEMİ ENTEGRE ÇALIŞACAK

Güvenli Ödeme Sistemi, bankalar ile tapu müdürlükleri arasındaki entegrasyon üzerinden işleyecek.

Gayrimenkul danışmanları da yeni sistemin uygulanması sürecinde alıcı ve satıcılara destek sağlayacak. Uzmanlar, yetki belgeli gayrimenkul danışmanlarıyla çalışmanın işlem güvenliği açısından önemli olduğunu belirtiyor.

"EMLAKÇILARIN ARADAN ÇIKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Uzmanlar, Güvenli Ödeme Sistemi’nin etkili şekilde işlemesi için taşınmazın gerçek satış fiyatı ile tapuda beyan edilen bedel arasındaki farkın mümkün olduğunca ortadan kaldırılması gerektiğini belirtiyor. Satış bedelinin yalnızca rayiç değer kadar olan kısmının sistem üzerinden aktarılması, kalan tutarın ise elden ödenmesi halinde tarafların hukuki ve mali sorunlarla karşılaşabileceği ifade ediliyor. Bu nedenle gayrimenkul satışlarında gerçek satış tutarının resmi kayıtlara yansıtılmasının, hem alıcı hem de satıcı açısından daha güvenli bir süreç sağlayacağı vurgulanıyor.

SATIŞ BEDELİNİN EKSİK GÖSTERİLMESİNE UYARI

Uzmanlar, sistemin amacına ulaşabilmesi için taşınmazın gerçek satış değeri ile resmi kayıtlardaki bedel arasındaki farkın azaltılması gerektiğine dikkat çekti.

Sadece rayiç bedelin güvenli ödeme sistemi üzerinden gönderilip kalan miktarın elden verilmesi gibi uygulamaların hukuki ve mali risk oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

Gayrimenkul satışlarında gerçek bedelin gösterilmesinin hem alıcı hem de satıcı açısından daha güvenli bir işlem süreci sağlayacağı vurgulandı.