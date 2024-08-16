Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Jandarma Komutanlığı'na Tuğgeneral İdris Tataroğlu atandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılan Arif Çetin'in yerine Ali Çardakçı atanırken, Bursa Jandarma Komutanlığı'nın yeni komutanı olarak Tuğgeneral Tataroğlu görevlendirildi.

Tuğgeneral İdris Tataroğlu Kimdir?

Tuğgeneral İdris Tataroğlu, 1974 yılında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde doğdu. 1993 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra, 1994 yılında Piyade Okulu'nu tamamlayarak Teğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başladı. Askerlik kariyerinin başlangıcında Siirt'te Jandarma Asayiş Komando Birlik Komutanı olarak görev aldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli komutanlık görevlerinde bulundu. Erzincan, Hatay, Mardin, ve İstanbul gibi kritik noktalarda İlçe Jandarma Komutanı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak önemli sorumluluklar üstlendi.

2018-2022 yılları arasında Sivas İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tataroğlu, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tuğgeneralliğe terfi etti ve Mardin İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Tataroğlu, evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.