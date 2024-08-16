Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Marmara Depremi’nin 25. yıldönümü dolasıyla yayınladığı mesajda, “Acımız kadar büyük bir gerçek var ki, o da kenetlenerek depremin fiziksel, ruhsal ve sosyolojik yükünü nasıl birlikte omuzladığımızı tüm dünyaya gösterdik” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 25. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Depremin kentimizde ve ülkemizde derin izler bıraktığını belirten Başkan Büyükakın, şöyle devam etti;

“O gün bize öyle büyük bir hayat dersi oldu ki, Kocaeli olarak her gün tekrar aynı felaketi yaşayabiliriz bilinciyle hareket eder olduk. Kentsel yapılanma konusuna büyük bir titizlikle yaklaştık. Bir şehri yeniden inşa etme sürecinde risk faktörlerini de göz önünde bulundurarak hareket ettik. Dirençli şehir hedefimize, kentsel dönüşüm planlamaları ile ulaştık. Depremin üzerimizde bıraktığı korku ve kaygı psikolojisini silmek adına sosyo-kültürel hayatımıza da canlılık getirdik. Depremi unutturmadan ama insanımızı da bu psikolojinin altında bırakmadan adım adım ilerledik. Ve şehrin yenilenen siluetine, ‘Mutlu Şehir’ adını verdik. Bugün de aynı acıyı iliklerimize kadar yaşıyoruz. Kayıplarımızın acısı ilk günkü gibi tezahür ediyor, bizi derinden etkiliyor. Bu acıyla yaşamayı öğrendiğimiz gibi bir ve beraberken tüm zorlukların üstesinden nasıl geldiğimizi de unutmamamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu düşüncelerle bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisiyle depremde hayatını kaybetmiş tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, bir kez daha yakınlarına ve tüm depremzede kardeşlerime sabırlar ve sağlıklı bir ömür diliyorum.”