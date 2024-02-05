Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır; hayatını kaybeden annesinin son yolcuğunda cenaze namazını kıldırdı. Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze namazında duygulu anlar yaşandı.

Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır’ın annesi Sırrıya Karabayır İstanbul Büyükçekmece Aybars Ak Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını kıldıran Müftü Karabayır merhume annesini ebediyete uğurlarken cenaze törenine katılım sağlayanlara teşekkür ederek, merhume için helallik istedi. Namazı müteakip merhumenin naaşı Büyükçekmece Yeni Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Kaynak: İHA