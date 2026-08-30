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Sürücü belgesine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, A.C. hakkında adli işlem başlatılması maksadıyla Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi.

Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, drift atan aracın sürücüsünün A.C. olduğu belirlendi. Kural ihlalinin Zeytinburnu ilçesinde yapıldığı tespit edilirken sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca drift yapmaktan toplam 140 bin lira trafik idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sanal Devriye faaliyetleri çerçevesinde, sosyal medyada yayımlanan drift görüntülerine dair inceleme başlatıldı.

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