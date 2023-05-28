Bursa'nın 17 ilçesinde sandık sayımları sonuçlandı. Sandıkların yüzde 100'ü açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa genelinde sandıkların tamamı açıldı.

Bursa genelinde iki ayrı seçim bölgesinde toplam sandığa katılım yüzde 87,5 oranında oldu. 2 milyon 368 bin 156 seçmenden 2 milyon 71 bin 284 seçmen oy kullandı.

Oyların 2 milyon 46 bin 286'sı geçerli sayıldı. 1 milyon 118 bin 511 oy Recep Tayyip Erdoğan'a, 927 bin 775 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çıktı.

Buna göre İznik'te geçerli 31 bin 439 oyun yüzde 54,64'ünü Erdoğan, yüzde 45,36'sını Kılıçdaroğlu aldı.

Keles'te geçerli 8 bin 487 oydan yüzde 73,49'unu Erdoğan, yüzde 25,51'ini Kılıçdaroğlu;

Büyükorhan'da geçerli 6 bin 768 geçerli oydan yüzde 80,81'ini Erdoğan, yüzde 19,19'unu Kılıçdaroğlu;

Harmancık'ta ise 4 bin 516 geçerli oydan yüzde 70,48'ini Erdoğan, yüzde 29,52'sini Kılıçdaroğlu aldı.

Orhangazi'de ise 54 bin 683 geçerli oydan yüzde 53,03'ünü Erdoğan, yüzde 46,97'sini Kılıçdaroğlu aldı.

Gemlik'te 79 bin 63 geçerli oydan yüzde 49,28'ini Erdoğan, yüzde 50,72'sini Kılıçdaroğlu aldı.

Mudanya'da 76 bin 521 geçerli oydan yüzde 39,65'ini Erdoğan, yüzde 60,35'ini Kılıçdaroğlu aldı.

Nilüfer'de 340 bin 332 geçerli oydan yüzde 38,14'ünü Erdoğan, yüzde 61,86'sını Kılıçdaroğlu aldı.

İnegöl'de 180 bin 919 geçerli oydan yüzde 69,15'ini Erdoğan, yüzde 30,85'ini Kılıçdaroğlu aldı.

Karacabey'de 56 bin 411 geçerli oydan yüzde 50,63'ünü Erdoğan, yüzde 49,37'sini Kılıçdaroğlu aldı.

Mustafakemalpaşa'da 71 bin 485 geçerli oydan yüzde 54,64'ünü Erdoğan, yüzde 45,36'sını Kılıçdaroğlu aldı.

Orhaneli'de 13 bin 940 geçerli oydan yüzde 69,17'sini Erdoğan, yüzde 30,83'ünü Kılıçdaroğlu aldı.

Yenişehir'de 37 bin 533 geçerli oydan yüzde 55,77'sini Erdoğan, yüzde 44,23'ünü Kılıçdaroğlu aldı.

Osmangazi'de 558 bin 833 geçerli oydan yüzde 55,11'ini Erdoğan, yüzde 43,89'sını Kılıçdaroğlu aldı.

Yıldırım'da 404 bin 777 geçerli oydan yüzde 60,42'sini Erdoğan, yüzde 39,58'sini Kılıçdaroğlu aldı.

Gürsu'da 58 bin 684 geçerli oydan yüzde 69,40'ını Erdoğan, yüzde 30,60'ını Kılıçdaroğlu aldı.

Kestel'de 47 bin 900 geçerli oydan yüzde 58,77'ini Erdoğan, yüzde 41,23'sını Kılıçdaroğlu aldı.