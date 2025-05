ANKARA (İGFA) - Baykar, yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar TB3’ün PT-3 ve PT-4 prototiplerinin TCG Anadolu gemisinden birbiri ardına gerçekleştirdiği uçuşları sosyal medya hesabından paylaştı.

“Birbiri ardına… Kanat açtık deniz ufkuna!” ifadeleriyle duyurulan uçuşlar, DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında yapıldı.

#BayraktarTB3 PT-3 & PT-4 ????????Birbiri ardına…Kanat açtık deniz ufkuna!One after another… We spread our wings toward the sea’s great wonder!⚓️ TCG Anadolu #MilliTeknolojiHamlesi ???????????? pic.twitter.com/zu4GSJlWjy— BAYKAR (@BaykarTech) May 11, 2025