ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Tüm anneleri tebrik eden Erdoğan, “Haklarını ne yaparsak yapalım ödeyemeyeceğimiz annelerimize, Rabb’imden aileleriyle, evlatlarıyla, sevdikleriyle hayırlı, mutlu, bereketli ömürler dilerim” dedi.

CumhurbaŞKANI Erdoğan, vefat eden anneleri rahmetle anarak, “Sevgili anneciğim başta olmak üzere, darıdünyadan darıukbaya göç eden tüm annelerimizi şükranla yâd ediyorum” ifadelerini kullandı. Şanlı hilalin dalgalanması ve vatanın bekası için can veren şehitlerin annelerinin Anneler Günü’nü özellikle kutlayan Erdoğan, “Her birinin ellerinden öpüyorum” dedi. Gazilerin annelerini de saygıyla selamlayan Erdoğan, onların da gününü tebrik etti.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1921490471265738807

Filistin’de 19 aydır devam eden soykırıma dikkat çeken Erdoğan, “Gazzeli anneleri rahmetle anıyorum” diyerek, hayatını kaybeden anneleri andı. Ayrıca eşi ve kızlarının da Anneler Günü’nü kutlayan Erdoğan, “Kendilerine sabırları, fedakârlıkları ve emekleri için teşekkür ediyorum” dedi. Mesajını, “Yeryüzünde barışın, huzurun, esenliğin hüküm sürdüğü Anneler Günü’nü güzelliklerle kutlayacağımız günleri Rabb’im bizlere nasip eylesin” temennisiyle tamamladı.