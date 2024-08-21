Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşakları arasındaki Bolu Dağı geçişinde, İstanbul yönünde tünel portal yapısının uzatılması ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar nedeniyle sürücüler, Abant Kavşağı’ndan D-100 karayoluna yönlendirilerek, Kaynaşlı Kavşağı’ndan tekrar otoyola giriş yapabiliyorlar.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde, Ankara istikametinde yürütülen kedi yolu söküm çalışmaları dolayısıyla gece saat 22.00 ile sabah 06.00 arasında sağdan iki şerit trafiğe kapatılacak.

İzmir-Aydın Otoyolu’nun 1-3. kilometreleri arasında yer alan Belevi Viyadüğü'nde gerçekleştirilen genleşme derzi bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, Aydın-İzmir istikametinde iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik, her iki yönde de belirlenen şeritlerden kontrollü şekilde sağlanıyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 5-6. kilometrelerinde, deprem hasarlarının onarılması amacıyla yapılan çalışmalar dolayısıyla Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı. Bu güzergâhtaki ulaşım, Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 4-59. kilometrelerinde sürdürülen sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerden, yol boyunca trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor. Aynı şekilde, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 20-26. ve 48-53. kilometreleri arasında devam eden yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışında dikkatli olunması gerekiyor.

Tatvan-Ahlat yolunun 35-36. kilometrelerinde yürütülen köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü olarak sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometreleri arasında asfalt yenileme çalışmaları devam ederken, ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 28. kilometresinde yapılacak patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol, 10.00-17.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 24-31. kilometreleri arasında süren üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.

Erzurum-Tekman yolunun 41-42. kilometrelerinde devam eden heyelan önleme çalışmaları nedeniyle trafik, servis yolundan yönlendiriliyor.

Erdemli-Güzeloluk yolunun 19-25. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.