Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan ilke kararına göre, apartman ve site yönetimlerinde yaygın olan “borç listesi asma” uygulaması hukuka aykırı sayıldı. Kararda, aidat ve benzeri borç bilgilerinin bina girişleri, asansörler ve ilan panoları gibi ortak alanlarda paylaşılmasının kişisel veri ihlali oluşturduğu belirtildi.

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLER DE KULLANIYOR"

Kurul, bu tür alanların yalnızca bina sakinleri tarafından değil; ziyaretçiler, kuryeler ve diğer üçüncü kişiler tarafından da kullanılabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle isim, soyisim, daire numarası ve borç tutarı gibi bilgilerin bu alanlarda yer almasının, kişisel verilerin yetkisiz kişilerle paylaşılması sonucunu doğurduğu belirtildi.

DOĞRUDAN VE SINIRLI BİLDİRİM VURGUSU

Kararda, apartman yönetimlerinin borç bilgilendirmesi yapmasının gerekli olduğu ancak bunun belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Buna göre bilgilendirmelerin, ilgili kişilere doğrudan iletilmesi; e-posta, mesajlaşma uygulamaları veya site yönetim sistemleri gibi daha sınırlı iletişim kanalları üzerinden yapılması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca, paylaşımların ölçülülük ilkesine uygun olması ve mümkün durumlarda verilerin anonim hale getirilmesi gerektiği vurgulandı.

MEVCUT LİSTELER KALDIRILACAK

Kurul kararında, hali hazırda apartman ve sitelerde ortak alanlara asılı bulunan borç listelerinin kaldırılması gerektiği belirtildi. Uygulamanın sürdürülmesi halinde ise veri sorumluları hakkında idari para cezası uygulanabileceği ifade edildi.