

Olay saat 12.00 sıralarında Boğazköy Barajı'nda meydana geldi. Yoldan geçen bir vatandaş, baraj sularında telef olmuş bir hayvan bulunduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye arama kurtarma ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Ekipler, hayvanda herhangi bir bulaşıcı hastalık bulunma ihtimalini göz önünde bulundurarak güvenlik önlemleri aldı. Yapılan incelemelerin ardından İtfaiye ekiplerince botla ulaşılarak sudan çıkarılan hayvan ölüsü, iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömülerek imha edildi.

Olayla ilgili olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.