Edinilen bilgiye göre kaza, Şebboy Caddesi ile Altay Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücü yönetimindeki 16 AIZ 058 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil orta refüje çıkarak mobese kameralarının bulunduğu direğe çarparak durabildi. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN