Bursa'da İnegöl Belediyesi, kullanım ömrünü yitirmiş parkları revize ederek hem modern sosyal yaşam alanlarına dönüştürüyor hem de güvenli park uygulaması kapsamında kurulan kameralarla parkları 7/24 gözlem altına alıyor.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, mevcut parkların revize çalışmaları kapsamında Yeni Mahalle Tekir Sokakta bulunan çocuk oyun alanını yenilemek için çalışmalara başladı.

Modern bir oyun alanı ve 48 ağacın yer aldığı eşsiz bir yeşil alan oluşacak projenin uygulaması yüzde 60 dolayında tamamlanırken, Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki heyetle birlikte devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Bugün Yeni Mahalle Tekir Sokaktayız. Burada geçmişte yapılmış olan güzel bir parkımız vardı. Zaman içerisinde burası kullanımdan dolayı eskiyen malzemeleri nedeniyle yeniden revize edilmesi gerekiyordu. Park Bahçeler Müdürlüğümüzün planlamasıyla bu alanda yeniden bir düzenleme başlattık. Bizim hedeflerimiz vardı. Her mahallemizde bu tür yaşam alanlarını çoğaltıp vatandaşımızın kısa mesafede bu alanlara ulaşımını sağlaması. Bu hedef doğrultusunda bu tür yapıları arttırmayı amaçlıyoruz. Sosyal donatı alanlarını, çocuk oyun alanlarını ve benzeri uygulamaları inşallah hayata geçireceğiz” dedi.

GÜVENLİ PARK UYGULAMASIYLA PARKLAR 7/24 GÖZETİM ALTINDA

Revize edilen parklarda güvenli park uygulamasının da hayata geçirildiğini ifade eden Başkan Taban, “Bu parklar aynı zamanda güvenli park uygulamasının da yer aldığı parklara dönüşüyor. Çünkü bizim en önemli sorunlarımızdan biri bu alanların kirletilmesi ya da zarar verilmesi. Bunların da oluşmaması adına güvenli parklar uygulamasını hayata geçiriyoruz. Gelecekteki hedefimiz de yeni hizmet binamız içerisinde İnegöl’ümüzdeki tüm parkları izlemek ve takibe almak. Bunun gayesi kötü niyetli insanların takip edilerek tespit edilmesi ve gerekli cezayı almaları” diye konuştu.

Yenilenen park ile ilgili de bilgiler veren Taban, “Burası 1500 m2’lik bir alan. Yaklaşık yüzde 60 dolayında yenilenme işlemi tamamlandı. 730 m2 yeşil alanı, sert zemin alanları, oyun alanları, spor alanları var. Aynı zamanda burada mevcut 8 ağacımızı koruyarak üzerine 40 adet daha ağaç dikimi yapıyoruz. Toplamda 48 ağacımız olacak burada. Bu çalışmayla beraber inşallah Yeni Mahallemizde diğer eksiklerimizin giderilmesi noktasında da gayretimiz devam edecek. Yapılan düzenlemenin mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.