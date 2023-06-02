Sakarya’nın ev sahipliğini yapacağı UCI BMX Supercross Dünya Kupası 1. ve 2. etaplarına öncesinde favori isimler görüşlerini paylaştı.

Sakarya’nın ev sahipliği yapacağı dünyanın en heyecanlı bisiklet yarışı olan UCI BMX Racing World Cup Series 1-2 Round (Dünya Kupası Serisi 1. Ve 2. Tur) yarışlarının basın toplantısı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirildi. 10 raunttan oluşan Dünya Kupası serisinin ilk iki etabı Sakarya’da 3-4 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Hollanda, Fransa ve Arjantin olmak üzere 3 ayrı ülkede daha Dünya Kupası serileri 13-14 Ekim tarihlerinde koşulacak. 9. ve 10. rauntlar Arjantin’de sona erecek. 25 takımdan 250 sporcunun katılacağı ve 23 yaş altı erkekler, elite erkekler, elite kadınlar olmak üzere 3 ayrı kategoride gerçekleşecek yarışlarda dünyanın en iyileri pedal çevirecek. Bisiklet Vadisi’nde gerçekleşen toplantıda favori sporcular görüşlerini paylaştı.

Bethany Schriever: "Yarışmak için heyecanla bekliyoruz"

Kadınlarda olimpiyat şampiyonu Britanyalı Bethany Schriever, çok iyi bir parkur olduğunu ifade ederek, "Teknik dönüşte düştüğümüz ilk parkur oldu. Özellikle parkurun son bölümünde çok teknik bir yer var ve büyük bir sprint de bizi bekliyor. Parkurun renklerini çok sevdim. Mavi köşeler gerçekten heyecan verici ve yarışmak için heyecanla bekliyoruz" derken, Dünya Kupaları serilerinde 27 şampiyonluğu olan ve organizasyonun favorisi olarak gösterilen Hollandalı Laura Smulders da, "Geçen sezon gerçekten önemli bir sezondu. Buraya da iyi hazırlandık. Kendimi çok hazır hissediyorum. Sakarya’da başlayan bu Dünya Kupası serisini heyecanla bekliyorum. Güzel bir yarış olacak" dedi. ABD şampiyonu Felicia Stancil ise yeni sezona iyi hazırlandığını ve Türkiye’de olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Carlos Ramirez: "Burada olmak her türlü güzel"

İki olimpiyat bronz madalya sahibi usta bisikletçi Kolombiyalı Carlos Ramirez, "Daha önce burada yarışmıştım. Önceki yarışıma göre birazcık parkurun değiştiğini gördüm. Burada olmak her türlü güzel. Dünya Kupasın’ın ilk serisi burada başlayacak. Çok farklı bir yarış olacağını düşünüyorum. Bir sürü iddialı sporcu var. Herke çok iyi hazırlanmış. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Umut ederim ki güzel bir yarış geçer" diye konuştu.

Son Dünya Kupası serilerinin şampiyonu ve organizasyonun favori isimlerinden biri olan İsviçreli Simon Marquart ise, "Hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Sakarya’da gerçekten çok güzel anılarım var. Yarışı heyecanla bekliyorum" dedi. 2021 yılında Dünya Kupası serisini kazanan isim olan Fransız Sylvain Andre de Dünya elinden gelen her şeyi vereceğini söyledi.