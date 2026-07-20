İnegöl'de bir vatandaşın evinin bahçesinde fark ettiği büyük çekirge cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Normal çekirgelere göre daha iri yapısıyla dikkat çeken böcek, sosyal medyada da ilgi gördü.

Son dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerinde görülen iri çekirge türleri nedeniyle vatandaşlar benzer görüntüler karşısında tedirginlik yaşarken, uzmanlar bu tür böceklerle karşılaşılması halinde paniğe kapılmadan ilgili kurumlara bilgi verilmesini öneriyor. İnegöl'de görüntülenen çekirgenin türünün yapılacak incelemeyle netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ