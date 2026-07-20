

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan 16 AAY 062 plakalı motosikletin evrakları incelendi.

Yapılan kontrolde motosiklette takılı bulunan plakanın aslında bir otomobile ait olduğu, motosikletin tescilli plakasının ise 16 AYY 062 olduğu belirlendi. İncelemede, motosiklet sürücüsü Ömer Ş.'nin aracı başka bir kişiden satın aldığı ve plaka ile ruhsat bilgilerindeki farklılığı fark etmediği öğrenildi.

Sürücüye sahte plaka kullanmak suçundan 140 bin TL idari para cezası uygulanırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ