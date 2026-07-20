Kaza, Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Kadriye B. yönetimindeki 16 BNF 562 plakalı otomobilin, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada sürücü Kadriye B. ile araçta bulunan çocukları Ali İhsan B. (10), ikizi Osman B. (10) ve Sümeyye B. (1) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Polis ekipleri, kazaya neden olduğu iddia edilen aracın tespit edilmesi için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.