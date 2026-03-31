70 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelileri kısa sürede tespit etti.

Hırsızlık olayları Mart ayında kırsal Esenköy ve Çiftlikköy mahallelerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 7 ayrı bağ evi hedef alındı. Şüphelilerin bağ evlerinden bilgisayar, televizyon, tarım makineleri ve çeşitli madeni eşyaları çaldıkları öğrenildi.

70 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

Olayın ardından bağ evi sahipleri İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri ve JASAT timleri, şüphelilerin izini sürmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, olay güzergahında bulunan 10 ayrı güvenlik kamerasına ait 70 saatlik görüntüyü tek tek inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler M.T. (32), E.E. (32), E.E. (28), Y.G. ve Y.T. (35) yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Muhabir: ÖZNUR ALKAN