CHP Orhangazi İl Başkanı Berna İl, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ve beraberindeki 59 kişinin gözaltına alınmasından sonra apar topar programlarını iptal ederek Bursa'nın yolunu tuttu. Araç kullanırken bir video mesaj yayımlayan Başkan Berna İl "Bugün sabah saatlerinde Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Mustafa Bozbey'e maalesef ki bir operasyon düzenlendi, ailesine bir operasyon düzenlendi. Başkanımızı gözaltına aldılar. Yargı eliyle siyaset yapmaya maalesef ki devam ediliyor. Bizler vatandaşın verdiği oylara sahip çıkmaya, demokrasiye sahip çıkmaya, seçilmiş belediye başkanlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Dün olduğu gibi bugünde Cumhuriyet Halk Partisi, yarın da Cumhuriyet Halk Partisi. Şu anda yol arkadaşlarımızla birlikte Büyükşehir Belediye binamıza gidiyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte hem demokrasiye hem de başkanımıza sahip çıkacağız. Demokrasiye sahip çıkmak isteyen tüm vatandaşlarımızı, tüm hemşehrilerimizi belediye binasının önünde bekliyoruz." dedi.

