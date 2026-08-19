Dünya genelinde fast-food pazarının önemli bir bölümünü oluşturan hamburger zincirlerinin önümüzdeki dönemde büyümesini sürdürmesi bekleniyor. Pickpocket’ın yayımladığı araştırmaya göre, küresel hamburger zinciri pazarının 2026-2033 döneminde yıllık ortalama yüzde 4,8 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor.

Araştırmada hamburger zinciri pazarı; ağırlıklı olarak hamburger ve bağlantılı ürünleri satan restoranlardan oluşan fast-food segmenti olarak tanımlanıyor. Küresel markaların yanı sıra sığır eti, tavuk ve bitki bazlı burgerlerde uzmanlaşan yerel zincirler de bu pazarın içerisinde değerlendiriliyor. Restoranda servis, araçtan inmeden alışveriş ve eve teslimat hizmetleri de araştırmanın kapsamına giriyor.

Bitki bazlı burgerler büyümeyi destekleyecek

Raporda, hamburger sektörünün büyümesine katkı sağlayacak başlıca eğilimlerden birinin, tüketicilerin sağlıklı beslenme seçenekleri ile bitki bazlı ürünlere yönelmesi olduğu belirtiliyor. Bu talebe karşılık birçok hamburger zinciri de menülerine yeni alternatifler ekleyerek daha bilinçli tüketicilere ulaşmayı hedefliyor. Söz konusu dönüşümün, restoranların müşteri trafiğini artırmasının yanı sıra markaların daha geniş bir tüketici grubuna hitap etmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Hamburger siparişinde dijital dönem

Sektördeki büyümeyi hızlandırması beklenen bir diğer önemli unsur ise teknoloji. Mobil sipariş sistemleri, yemek teslimat uygulamaları ve dijital ödeme çözümlerinin restoranların işleyişini kolaylaştırdığı ve müşterilere daha pratik bir deneyim sunduğu belirtiliyor.

Raporda, bu teknolojilerin gelişmeye devam etmesiyle birlikte daha iyi müşteri deneyimi ve operasyonel verimlilik sağlayarak hamburger zincirlerinin büyümesine katkıda bulunacağı öngörülüyor.

Sürdürülebilirlik rekabette öne çıkıyor

Tüketicilerin restoran tercihlerini etkileyen kriterler de değişiyor. Araştırmaya göre sürdürülebilirlik ve şirketlerin sosyal sorumluluk politikaları giderek daha önemli hale geliyor.

Sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen malzemeleri tercih eden ve atıkları azaltmaya yönelik uygulamalara ağırlık veren hamburger zincirlerinin müşteri sadakatini ve pazar payını artırabileceği belirtiliyor.

Gelişmekte olan ülkeler hamburger pazarını büyütecek

Hamburger zincirlerinin gelecekteki büyümesinde gelişmekte olan pazarların önemli rol oynaması öngörülüyor. Raporda, bu ülkelerde gelir seviyelerinin yükselmesi ve şehirleşmenin hız kazanmasıyla fast-food tüketiminin daha geniş kitlelere yayıldığı belirtiliyor. Söz konusu eğilimin hamburger zincirlerine olan ilgiyi artırarak küresel pazarın büyümesine önümüzdeki dönemde katkı sağlaması bekleniyor.

2033’e kadar büyüme beklentisi

Rapordaki yüzde 4,8’lik yıllık bileşik büyüme tahmini, hamburger zincirlerinin önümüzdeki yıllarda yalnızca yeni restoranlarla değil; menü çeşitliliği, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yeni pazarlara açılma üzerinden de büyüyeceğine işaret ediyor.

Özellikle bitki bazlı alternatiflerin yaygınlaşması ve mobil sipariş ile teslimat teknolojilerinin gelişmesi, hamburger sektöründeki rekabetin yönünü belirleyecek başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.