Olay, Yeniceköy Mahallesi 908. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın çatısında izolasyon çalışması yapan işçi, kullanılan malzemelerin alev alması sonucu çıkan yangın nedeniyle çatıda mahsur kaldı.

Çatıdan yükselen yoğun dumanı fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına hızla müdahale eden ekipler, bir yandan alevleri kontrol altına alırken diğer yandan çatıda mahsur kalan işçiyi güvenli şekilde aşağı indirdi. Olayda yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.