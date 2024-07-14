İnegöl'ün Kırsal Sarıpınar mahallesinde yaşayan 80 yaşındaki Kadriye Yakut, evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Mahallenin altını üstüne getiren ailesi, bir türlü kadını bulamadı. Aile Jandarma komutanlığı ekiplerine haber vererek kayıp ihbarında bulundu.

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri nezaretinde İNDAK, İHH, ANDA, AFAD arama kurtarma ekipleri araştırma çalışması başlattı.

Ekiplerin yoğun uğraşı sonucunda Alzheimer hastası olan kadın, Sarıpınar Mahallesindeki tarlalık alanda 5 saat sonra bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenen kadın ailesine teslim edildi.

Kaynak: Seher Yaşa