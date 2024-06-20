Olay saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Parkında meydana geldi. Çocuklar parkın yeşil alanında topla oyun oynamaya başladılar. O sırada çocuklardan birinin vurarak havalandırdığı top, ağacın zirvesindeki dal üzerinde kaldı. Çocuklar ve aileleri topu bir türlü indiremedi. Yoldan geçen bir vatandaş, çocuklara yardım etmek istedi. Henüz ismi öğrenilmeyen şahıs, aracındaki keseri ağaca atarak topu indirmek istedi ama başarılı olamadı. Bu kezde keser, ağacın zirvesindeki gövdeye saplandı.

Vatandaşlar, olası bir tehlikenin yaşanmaması için itfaiyeden yardım istediler. Merdivenli araçla olay yerine gelen ekipler, ağaçtaki keseri ve topu indirdiler.

Muhabir: Murat Avcı