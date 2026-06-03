Olay, Mahmudiye Mahallesi Bereket Sokak'ta faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre kardeşler Metin O. (47) ile İbrahim O. (51) arasında miras meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan İbrahim O.'nun oğlu Mert O. (27) da olayın içerisinde kaldı. Yaşanan arbede sırasında Metin O., elindeki bıçakla ağabeyi İbrahim O.'yu başından yaraladı. Kavgada taraflar darp sonucu da yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.