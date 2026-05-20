Bursa Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi sebze-meyve hali ile şehirlerarası otobüs terminalinde denetimlerini sıklaştırdı. Vatandaşların mağdur olmasını engellemek adına yapılan kontrollere, hal zabıtaları ile maliye denetim personeli katıldı. Yapılan kontrollerde işletmelerin ürün miktarları ile Hal Kayıt Sistemi'ndeki verilerin uyumu gözden geçirildi. Otobüs terminalinde ise firmaların bilet fiyat tarifeleri kontrol edildi.





Yıl başından bu güne 43 milyon lira ceza kesildi

Bursa genelinde yıl başından bu yana yaklaşık 2 bin 600 işletmede 700 bin ürün denetlenmiş market, kafe, restoran, fırın, pastane gibi işletmelere 43 milyon lira para cezası kesildi. Denetim sonrası konuşan Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, "Ticaret İl Müdürlüğü olarak piyasa denetimlerini sayın bakanımızın talimatlarıyla sürekli yapıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle denetimlerimizi arttırdık.

Denetimler genellikle yaş sebze ve meyve, yolcu sirkülasyon artması sebebiyle otogarlarda ve terminallerde yapıyoruz. Aynı zamanda marketlerde, fırınlarda, kafelerde ve diğer işletmelerde denetimlerimizi yapıyoruz. Sene başından bu güne 39 milyon 500 bin lira ceza uygulamıştık. Bu son 6 gün içerisinde 3 milyon 500 bin lira aykırı davranan işletmelere para cezası uygulanmış olup, toplamda sene başından bu yana 43 milyon lira para cezası uygulamış vaziyetteyiz. Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecektir" diye konuştu.