Yolcunun sağlık durumunu fark eden şoför, güzergahını değiştirerek otobüsü hastanenin acil servisine yönlendirdi.

Olay, İnegöl'de özel halk otobüsünün seferi sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otobüste yolculuk yapan kadın, bir anda rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Yolcuların durumu fark edip sürücüye haber vermesi üzerine otobüs şoförü vakit kaybetmeden harekete geçti.



Sürücü güzergahını değiştirerek otobüsü İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Hastane önüne gelen otobüsteki kadın yolcu, sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.



Yaşanan olay sırasında soğukkanlılığını koruyan şoförün örnek davranışı yolcular tarafından takdirle karşılandı. Kadın yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vatandaşlar sürücünün duyarlı hareketinin insanlık adına örnek olduğunu ifade etti.