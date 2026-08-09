Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Hamzabey Mahallesi’nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için bölgede tedbir alındı.

Yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanın zarar gördüğü, ekiplerin çalışmalarının ardından netlik kazanacak.