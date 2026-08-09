Turgutalp Köy Mahallesi’nde asılan pankartlarla vatandaşlar, ortak su kaynaklarının korunması konusunda kararlılık mesajı verdi.

İnegöl’ün kırsal mahallelerinde son dönemde gündeme gelen su kaynakları ve doğal su havzalarının korunmasına yönelik mücadele devam ediyor.

Fevziye, Elmaçayır, İnayet, Çaylıca, Turgutalp, Süle, Paşaören, Kayapınar ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar, bölgedeki ortak su kaynaklarının korunması ve doğal havzanın geleceğe taşınması amacıyla çeşitli girişimlerini sürdürüyor.

Turgutalp’te dikkat çeken pankartlar

Son olarak Turgutalp Köy Mahallesi’nde farklı noktalara asılan pankartlarla bölge halkının mesajı kamuoyuna duyuruldu.

Pankartlarda; “Halkın kararlılığını hafife almayın!”, “Su havzaları sahipsiz değildir!”, “Su kaynakları halkındır, satılamaz!” ifadeleri yer aldı.

Bölge sakinleri, su kaynaklarının yalnızca bugün yaşayan vatandaşlar için değil, gelecek nesiller açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekerek doğal su havzalarının korunmasını istiyor.

Ortak talep: Havza geleceğe taşınsın

Vatandaşlar ve köy dernekleri, bölgedeki su kaynaklarının korunması konusunda mücadele ve girişimlerini sürdüreceklerini ifade ediyor.

Bölge halkının ortak talebi ise net:

“Su kaynaklarımız korunsun, havzamız geleceğe taşınsın.”

Turgutalp’te asılan pankartlar, kırsal mahallelerde su kaynaklarının korunması konusunda oluşan toplumsal hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.