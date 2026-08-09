İddiaya göre bir damat, düğün sonrasında takıları sayıp kamera kayıtlarını inceledikten sonra bir yakınının düğünde verdiği zarfın içinden 400 TL çıktığını belirleyerek yemek ücretini talep etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, damadın “Kemal” isimli yakınına gönderdiği mesajlarda, düğüne 4 kişi geldikleri ve kişi başı yemek bedelinin 1.340 TL olduğu ifade ediliyor.

Mesajlarda damadın, yakınına şu ifadeleri kullandığı görülüyor:

“4 kişi yemek yemişsiniz. Kişi başı yemek bedeli 1340 TL.”

Ardından ise düğüne gelen dört kişinin toplam yemek ücretinin 5 bin 400 TL civarında olduğunu belirten damat, zarf içerisinden çıkan 400 TL'nin düşülmesinin ardından 5 bin TL'nin banka hesabına gönderilmesini istiyor.

“Bir daha böyle bir terbiyesizlik yapmayın”

Yazışmanın devamında damat, yemek ücretinin ödenmesini isterken yakınına banka hesap bilgilerini de gönderiyor. Son mesajında ise oldukça sert ifadeler kullanarak:

"Bir daha böyle bir terbiyesizlik yapmayın. Her şeyin bir adabı var ve kimse kimseyi beslemek zorunda değil.”

ifadelerini kullanıyor.

Karşı tarafın ise ilk mesajlara “anlamadım” ve “??” şeklinde yanıt verdiği görülüyor.

Sosyal medyada gündem oldu

Söz konusu WhatsApp yazışması, sosyal medya hesabından “Düğün sonrası takıları sayıp kamera kayıtlarını inceleyen bir damat, zarfın içine 400 TL koyduğunu tespit ettiği bir yakınına IBAN göndererek yediği yemeğin parasını istedi” ifadeleriyle paylaşıldı.

Paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, olay sosyal medyada “Düğünde takılan para yemek ücretini karşılamadı diye geri istenir mi?” tartışmasını da beraberinde getirdi.