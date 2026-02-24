11 ayın sultanı Ramazan-ı şerif, İnegöl’de birlik ve beraberliğin en güzel örnekleriyle, manevi huzurun en derin haliyle idrak ediliyor. Paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayı olan Ramazan’da ilçe genelinde gönüller aynı sofrada, aynı duada buluşuyor. İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler ise bu mübarek ayın rahmet, bereket ve muhabbet iklimini şehrin dört bir yanına taşıyor.

Teravihlerden kültürel programlara, çocuk şenliklerinden iftar sonrası buluşmalara kadar uzanan organizasyonlar sayesinde İnegöl’de Ramazan; sokak sokak hissedilen, meydan meydan paylaşılan bir gönül mevsimi olarak yaşanıyor.

RAMAZAN AYININ BEREKETİ TERAVİH BULUŞMALARINDA YAŞATILIYOR

İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayı programları kapsamında Cuma akşamı Alanyurt’ta bulunan Esentepe Camii’nde teravih programı gerçekleştirildi. Hafız Selman Kızmaz’ın katılımıyla düzenlenen programda namaz öncesi Kur’an-ı Kerim tilavetleri, kasideler ve dualar edildi. Manevi atmosferin hâkim olduğu gecede vatandaşlar huşu içerisinde teravih namazını eda etti.

Camiyi dolduran cemaat, Ramazan’ın rahmet ve bereketini hep birlikte yaşadı. AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Partili meclis üyeleri ve parti yöneticileri de teravih programı vesilesiyle Esentepe Camisinde vatandaşlarla bir araya geldi. Namaz sonrası mahalle sakinlerinin ramazanını kutlayan protokol üyeleri, çay eşliğinde sohbet etti. Namaz sonrası vatandaşlara ikramlar da gerçekleştirildi.

RAMAZAN GECELERİ ORTA OYUNU GÖSTERİLERİYLE ŞENLENİYOR

Aynı akşam İnegöl merkezindeki heykel meydanında ise geleneksel Türk orta oyunu “Karagöz’ün Salıncağı” İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sahnelendi.

Eski Ramazanları yansıtan gösteri, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kahkahaların yükseldiği meydanda, Karagöz ile Hacivat’ın nükteli atışmaları Ramazan gecesine ayrı bir renk kattı. Heykel meydanında ramazan ayı boyunca her hafta Cuma akşamı orta oyunu gösterileri devam edecek.

RAMAZAN ÇOCUK ŞENLİKLERİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Ramazan etkinlikleri sadece akşam programlarıyla sınırlı kalmıyor. İnegöl Belediyesi, Ramazan ayı süresince her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri farklı mahallelerde çocuk şenlikleri planladı. İlk çocuk şenliği etkinliği Pazar günü Cerrah İlkokulu’nda düzenlendi.

Ramazan Çocuk Şenliğinde minikler, doyasıya eğlendi. Yarışmalar, gösteriler ve birbirinden keyifli etkinliklerle çocuklar unutulmaz bir gün yaşarken, aileler de bu coşkuya ortak oldu. İftar öncesi yapılan etkinliklerle ramazan coşkusu İnegöl’ün dört bir yanına yayılıyor.

RAMAZAN BOYUNCA HER AKŞAM ÜCRETSİZ ÇAY İKRAMLARI

Öte yandan İnegöl Belediyesi, her akşam iftar sonrası eski belediye binası önünde ve heykel meydanında vatandaşlara ücretsiz çay ikramında bulunuyor. Çay eşliğinde edilen sohbetler, Ramazan’ın paylaşma ve kaynaşma ruhunu pekiştiriyor.

Tüm bu organizasyonlarla İnegöl’de Ramazan sadece bir ay değil; gönülleri birleştiren, mahalleleri şenlendiren, geçmişin güzelliklerini bugüne taşıyan bir kardeşlik ve paylaşma mevsimi olarak yaşanmaya devam ediyor.