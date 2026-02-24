İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Her alanda halkın sağlığı, huzuru ve refahı için yoğun mesai harcayan Zabıta ekipleri, ramazan ayıyla birlikte özellikle gıda sektörüne yönelik denetimleri arttırdı. Son olarak market ve bakkal işletmeleri mercek altına alındı. Dört koldan sahaya inen zabıta ekipleri ilçe genelinde 319 işyerini tek tek denetledi.

16 İŞYERİNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Market ve bakkal denetimlerine ilişkin Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Ramazan ayının gelmesiyle gıda işletmelerine yönelik denetimler arttırılmıştır. İlçemizde faaliyet gösteren market ve bakkal faaliyet kolundaki 319 işyerine yönelik denetimler icra edilmiştir. Mevzuata aykırılığı tespit edilen 16 işyerine cezai işlem uygulanmıştır. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiket ve tarifeleri, son kullanma tarihi geçen ürünler, işyeri hijyeni ve düzen, kamusal alan işgali vs. hakkında gerekli kontroller yapılmış olup dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında işletmecilere uyarılar yapılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak denetim faaliyetlerimiz devam etmektedir.”