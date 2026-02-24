Dünya derecelerine sahip hafızların katılımıyla düzenlenen etkinliklerin üçüncüsü, Pazartesi akşamı Somuncu Baba Camisi’nde Hafız Alpcan Çelik’in iştirakiyle yapıldı.

Ramazan’ın huzur ve bereketini şehrin dört bir yanına taşımayı amaçlayan programlar kapsamında her akşam farklı bir camide cemaatle bir araya geliniyor. Kur’an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve kasideler eşliğinde gerçekleştirilen buluşmalar, Ramazan ayının manevi ruhunu güçlendiriyor.

Dünya çapında derecelere sahip Hafız Alpcan Çelik de Somuncu Baba Camisi’ndeki programda İnegöllülerle buluştu. 2014 yılında Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda dünya birinciliği, 2022 yılında ise ezanı şerifi güzel okuma yarışmasında dünya ikinciliği elde eden Çelik, teravih namazı öncesinde gerçekleştirdiği tilavetle camiyi dolduran cemaate duygu dolu anlar yaşattı. Okunan ayetler ve yapılan dualarla Ramazan’ın manevi iklimi hep birlikte idrak edildi.

MİLLETVEKİLİ SALMAN VE BAŞKAN TABAN NAMAZ SONRASI VATANDAŞLA BULUŞTU

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Partili meclis üyeleri ve yöneticiler de teravih namazında Somuncu Baba camisi cemaatiyle bir araya geldi. Namazın eda edilmesinin ardından cami kahvesinde vatandaşlarla buluşan protokol üyeleri, ramazan ayını tebrik ederek birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

TERAVİH PROGRAMLARI

İnegöl Belediyesi’nin ramazan boyunca gerçekleştireceği teravih programları şöyle: 25 Şubat Çarşamba Hafız Esat Tuna Urgancılar Camisi, 26 Şubat Perşembe Hafız Ahmet Yüksel Huzur Yeşil Camisi, 27 Şubat Cuma Hafız Emre Aslan Tahtaköprü Merkez Camisi, 02 Mart Pazartesi Hafız Dursun Şahin Halit Paşa Camisi, 04 Mart Çarşamba Kurra Hafız Furkan Çınar Cerrah Merkez Camisi, 06 Mart Cuma Hafız Ömer Faruk Mahmutoğlu Kurşunlu Belediye Camisi, 09 Mart Pazartesi Kurra Hafız Metin Çakar Hacı Yusuf Şahin Camisi, 11 Mart Çarşamba Hafız Musa Delipoyraz TOKİ Hz. Ali Camisi, 13 Mart Cuma Hafız Ahmet Aybar Yeniceköy Merkez Camisi, 16 Mart Pazartesi Kadir Gecesinde; Kurra Hafız Davut Avcı, Hafız Saffet Çalış ve Hafız Hasan Karaman OSB camisi.