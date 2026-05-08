Kulüpte yeni döneme ilişkin henüz net bir tablo ortaya çıkmazken, başkanlık için resmi bir ismin açıklanmamış olması camiada dikkat çekiyor.

Kongre kararının mevcut başkan Kani Ademoğlu tarafından duyurulmasının ardından gözler oluşacak yeni yönetime çevrildi. 11 Mayıs’ta yapılacak olağan genel kurul öncesinde şu ana kadar ne başkan adaylığı konusunda somut bir adım atıldı ne de yeni yönetim listesine dair kamuoyuna yansıyan güçlü bir çalışma görüldü.

Kulüp çevrelerinde özellikle mali ve sportif sürecin nasıl şekilleneceği merak edilirken, sessiz geçen süreç taraftarlar arasında da endişe oluşturuyor. Kongre tarihine kısa süre kalmasına rağmen net bir oluşumun ortaya çıkmaması, “İnegölspor sahipsiz mi kalıyor?” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Öte yandan kulislerde farklı isimlerin son günlerde devreye girebileceği konuşuluyor. Daha önce yeniden aday olmayacağını ifade eden Başkan Kani Ademoğlu’nun ise güçlü bir liste oluşmaması halinde yeniden sorumluluk alabileceği öne sürülüyor.

Şehirde ve siyasi çevrelerde önemli bir desteğe sahip olduğu konuşulan Ademoğlu’nun, oluşabilecek yönetim boşluğunda yeniden adaylığa sıcak bakabileceği ifade ediliyor.

11 Mayıs Pazartesi günü yapılacak ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı 18 Mayıs’ta çoğunluk aranmaksızın Sani Konukoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ