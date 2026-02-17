Olay, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Razgat Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evli olan bir şahıs, eşine ait ziynet altınlarını gizlice alarak yerine sahte altınlar bıraktı. Bir süre sonra altınları kontrol eden kadın, ziynet eşyalarının sahte olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen kadın, sahte olduğu değerlendirilen altınları alarak polis merkezine gitti.

Şikayetçi oldu

Polis merkezinde ifade veren kadın, altınların eşi tarafından değiştirilmiş olabileceğini öne sürerek şikayetçi oldu. Kadının teslim ettiği sahte altınlar incelenmek üzere emniyet birimlerine alındı. Alınan altınların değerinin 1 milyon TL olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, altınların ne zaman ve nasıl değiştirildiğinin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.