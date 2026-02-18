Kapalıçarşı verilerine göre gram altın alış fiyatı 7.257,73 TL, satış fiyatı ise 7.386,66 TL seviyesinden işlem görüyor.

22 ayar altın alışta 6.636,19 TL, satışta 6.962,91 TL’den alıcı buluyor. 14 ayar altının alış fiyatı 3.995,04 TL olurken, satış fiyatı 5.277,78 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın alışta 11.890 TL, satışta 12.060 TL’den işlem görürken, eski çeyrek altın 11.854 TL alış ve 11.986 TL satış fiyatıyla listelendi. Yarım altın alış fiyatı 23.781 TL, satış fiyatı ise 24.083 TL oldu. Tam altın ise 47.416 TL alış ve 47.945 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.