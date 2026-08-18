Fındıkta geçtiğimiz yıla oranla daha fazla verim alınması üreticinin yüzünü güldürdü. Hasadın başlamasıyla birlikte İnegöl’ün köy statüsündeki birçok mahallesinde tatlı bir heyecan yaşanıyor.

Genelde fındığın yoğun bir şekilde yetiştirildiği Saadet, Bahçekaya, Hacıkara, Aşağı Ballık, Yukarı Ballık, Hilmiye, Gündüzlü, Eski Karacakaya, Tüfekçikonak, Osmaniye, Güney Kestane, Rüştiye, Sulhiye ve Mezit kırsal mahallelerinde fındık hasadına başlandı.

400 TONU GEÇMESİ BEKLENİYOR

Bu yıl yağışlarında etkisiyle fındık rekoltesinin 400 tonu aşması bekleniyor. Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, 2026 yılında son 10 yılın rekorunun kırılmasını beklediklerini söyleyerek, “2024 yılında 400 ton hasat yapılmıştı. Bu yıl bu rakamın yeniden yakalanacağını tahmin ediyoruz. Yeni rekor kırılabilir” şeklinde konuştu.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) geçtiğimiz yıl 195 TL olarak açıkladığı kabuklu fındık alım fiyatlarını 2026/2027 dönemi için 250 TL olarak açıklamıştı. Bu yıl İnegöl bölgesinden 80 ile 100 milyon TL civarında hasılat elde edilmesi bekleniyor.

TEK TEHLİKE YABAN HAYVANLARI

Bu sezon rekoltenin yüksek olması, fındık fiyatlarının ise beklentileri karşılaması nedeniyle köylüler mutlu. Her yıl bahçeleri talan eden ayı ve domuzlarla mücadele etmek zorunda kalan köylüler, geceleri bahçelerinde nöbet tutmaya başladı.

Kurulan çeşitli tuzaklarla ayı ve domuzları fındık bahçelerinden uzaklaştırmaya çalışan köylüler, sabahın erken saatlerine kadar bölgeleri terk etmiyor. Fındık sahibi üreticilerinin nöbetlerine ise köpekler eşlik ediyor.