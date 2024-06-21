Olay dün saat 21.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu mahallesinde meydana geldi. Gençler arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ali K.(26) elindeki bıçakla Bilal T.'yi (24) göğsünden yaraladı. Kanlar içinde kalan genç haber verilmesi olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Jandarma komutanlığı kaçan şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
Şüpheli sorgulamanın ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Muhabir: İbrahim Uslu