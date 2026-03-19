Mahalle Muhtarı Tunay Uğur’un girişimleriyle hayata geçirilen proje kapsamında, cadde boyunca tretuvar ve yürüyüş yolu inşa edilerek özellikle okul bölgesine güvenli ulaşım sağlandı. Yapılan çalışma sayesinde öğrenciler, veliler ve mahalle sakinleri için risk oluşturan yolda yürüyüş sorunu ortadan kaldırıldı.

Muhtar Tunay Uğur, yaptığı açıklamada, “Mahallemizde uzun yıllardır devam eden yürüyüş yolu sorunu sona erdi. Okul öğrencilerimiz, velilerimiz ve vatandaşlarımız için tehlike oluşturan bu alan, baştan sona düzenlenerek güvenli hale getirildi. Aynı zamanda yürüyüş ve spor yapılabilecek bir alan kazandırıldı” dedi.

Öte yandan aynı cadde üzerindeki bozuk yolun da yenilenmesi için çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında, caddenin tamamen yenilenmesi planlanıyor.

Muhtar Uğur, katkılarından dolayı Ulaşım Daire Başkanı Rüştü Şanlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, yapılan hizmetlerin mahalleye hayırlı olmasını diledi.