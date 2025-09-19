

Kaza saat 11.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücü Adnan T.(47), 16 KGY 07 plakalı aracını yol kenarına park etti. Araçtan inen Adnan T.'ye, cadde üzerinden seyir halinde olan Sürücü Turgut Ö.(60) yönetimindeki 16 M 06134 plakalı özel halk minibüsü, çarptı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan adam olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT