Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 8 ilde büyük yıkımlara yol açan depremin ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de depremin yaralarını sarmak için Malatya’ya hareket etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve Gaziantep, Sivas, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon başta olmak üzere birçok kentte hissedilen depremin ardından Türkiye geneline seferberlik başlatıldı. AFAD’ın koordinasyonunda çevre illerden çok sayıda arama kurtarma ekibi deprem bölgesine sevk edilirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne de Malatya’ya destek görevi verildi. AFAD’ın talebi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 5 araç ve 22 personeli sabah erken saatlerde Malatya’ya gönderdi.

AFAD’dan gelecek talepler doğrultusunda, ekip ve ekipman desteklerinin daha da artabileceği belirtildi.