Kaza, 6 Şubat 2026 tarihinde İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U. Karahan (41) 06 DU 8342 plakalı otomobil ile S.M.'nin (30) kullandığı 54 AJZ 079 plakalı tır çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobildeki U. Karahan, S. Karahan (48), Elif Nisa Karahan (16) F.İ. Karahan ve Y. A. Karahan (6) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi gören Elif Nisa Karahan, tüm müdahalelere rağmen 5'inci günün sonunda hayatını kaybetti.



Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Elif Nisa Karahan için okulunda tören düzenlendi. Elif'in cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Vefat eden öğrencinin babasının ise halen yoğun bakımda tedavisi sürüyor.