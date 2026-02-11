TOKİ tarafından “500 bin sosyal konut” projesinde Bursa’nın kura tarihi 11 Şubat 2026 olarak açıklanmıştı. 370 binden fazla başvurunun yapıldığı proje de kura tarihi ertelenmişti. Merakla beklenen kura tarihi 21 Şubat 2026 Cumartesi olarak açıklandı.

TOKİ genel merkezinde yapılacak olan Bursa Kura çekimine AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın katılacağı öğrenildi.

NEREDE? NE KADAR KONUT YAPILACAK?

17 bin 225 konutun yapılacağı Bursa’da hangi ilçeye ne kadar konut yapılacak;

Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer’e 7.550, Büyükorhan’a 100, Gemlik’e 3.000, Harmancık’a 100 İnegöl’e 4.000, İznik’e 250, Keles’e 100, Mudanya’ya 300, Mustafakemalpaşa’ya 750, Orhaneli’ye 175, Orhangazi’ye 400 ve Yenişehir’e 500.

Kura çekiminin ardından süreç hızla başlayacak ve iki yıl içinde hak sahipleri evlerine kavuşacak.