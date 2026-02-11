Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa Uludağ yolu üzerinde meydana geldi. Kar temizleme çalışması yapan kar küreme aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu seyir halindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yoldan çıkarak şarampole doğru savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin dikkatli çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA