Bursaspor Başkanı Enes Çelik’in gerçekleştirdiği ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kulübe verdiği destekler dolayısıyla teşekkür edildi. Görüşmede Bursaspor’un mevcut durumu hakkında da istişarelerde bulunuldu. Ziyarete ilişkin görüntüler Bursaspor’un resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.

Paylaşımda, "Başkanımız Enes Çelik; AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, İl Başkanı Davut Gürkan ve Milletvekili Refik Özen ile birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret ederek verdiği destekler için teşekkür edip istişarelerde bulundu." ifadelerine yer verildi.