Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararlara göre, görevden affını talep eden ve talebi kabul edilen Yılmaz Tunç’un yerine Adalet Bakanlığı görevine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Ali Yerlikaya’nın yerine ise İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi, görevlendirilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. TRT’ye özel açıklamalarda bulunan Çiftçi, Erzurum halkına teşekkür etti.

Çiftçi, şu ifadelere yer verdi:

"Üzerime düşeni yaptığıma inanıyorum. Bugün ayrılıyorum. Bütün çalışma arkadaşlarıma ve herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dadaş'lara teşekkür ediyorum. Görevimi yapmış olmanın huzuru ile ayrılıyorum. Bugünkü atama kararnamesi ile sorumluluğu ağır olan görevi üstleniyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah İçişleri Bakanlığı'mda da 81 ilimizde de burada yaptıklarımızı suçlara yönelik bütün gayretimiz ile çalışacağız."